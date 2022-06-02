ГПНТБ вернули земельный участок под книгохранилище

Государственной публичной научно-технической библиотеке СО РАН вернули земельный участок на улице Восход, 15. Об этом сообщают в правительстве Новосибирской области.

Этот участок в 2019 году передавали АО «ДОМ.РФ» под строительства жилой и коммерческой недвижимости. Глава региона Андрей Травников принял решение о прекращении полномочий акционерного общества приняли в апреле текущего года.

Руководство библиотеки отмечает, что о передаче земли пока говорить рано, так как сейчас необходимо оформить участок в Росимуществе. Впоследствии его планируют использовать в качестве книгохранилища.

Фото: 2ГИС