Эксперты невысоко оценили детскую инфраструктуру Новосибирска

Лучшим российским городом для детей с точки зрения развитости соответствующей инфраструктуры признан Красноярск. К такому выводу пришли аналитики Big Data, компания Marketing Logic.

Эксперты проанализировали развитие различных видов городских услуг, ориентированных на детскую аудиторию и семьи с детьми в 15 крупнейших городах России. Рассчитав насыщенность мегаполисов детскими поликлиниками, детсадами, спортивными школами, организациями для проведения детских праздников, магазинами детской одежды и игрушек, товарами для творчества на 10 тысяч жителей.

«С учетом высоких темпов строительства жилья в российских городах интересно увидеть, как развивается социальная сфера и сфера услуг, насколько города, а точнее их жители обеспечены, например, детскими поликлиниками, детскими садами, магазинами для детей», — отмечают авторы исследования.

В первую тройку рейтинга вошли Красноярск, Пермь и Челябинск. Далее следуют Казань и Екатеринбург. Москва на 10 месте, Новосибирск на 13-м, а последнее место занял Петербург.