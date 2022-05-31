В новосибирских учреждениях культуры решили снять ограничение по числу зрителей

В Новосибирской области продолжается поэтапное снятие ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Правительство региона утвердило отмену ограничений, касающихся заполняемости залов театров и иных учреждений культуры.

Губернатор Андрей Травникова подписал постановление «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области». Документ опубликован на сайте Правительства Новосибирской области.

«Отменяются ограничения, касающиеся заполняемости залов театров и иных учреждений культуры, в том числе цирка, кинотеатров, концертных организаций, фестивалей, мест проведения официальных торжественных мероприятий», – прокомментировал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров.

При этом глава ведомства подчеркнул, что работа учреждений культуры должна осуществляться при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

Данные решения приняты в связи со стабилизацией санитарно-эпидемиологической обстановки и снижением заболеваемости коронавирусном по предложению Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области.