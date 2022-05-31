Мэр Новосибирска объяснил, почему в городе так много пыли

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, что пылевое загрязнение в городе связано с неудовлетворительным состоянием бордюров. Это заявление он сделал в ходе аппаратного совещания 31 мая.

«Проблема, на которую мы никогда не обращали внимания — это состояние бордюров. У нас есть отлично отремонтированные дороги, удовлетворительное состояние люков и выпавший местами бордюрный камень, что приводит к сползанию грунта и всем букетам проблем, вплоть до пыли», — отметил градоначальник.

Он поручил чиновников проанализировать ситуацию с бордюрами и подготовить предложения по ее исправлению. Кроме того, Анатолий Локоть предложил включить контроль за состоянием бордюров в общую программу по содержанию дорог.

«Не требуется менять бордюры по всей длине. Есть несколько, которые выпали как гнилые зубы. Надо их просто заменить», — подчеркнул мэр.