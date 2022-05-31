После аномально жаркого мая новосибирцев ждет похолодание в июне

Сильным понижением температуры встретит новосибирцев начало календарного лета. Об этом сообщил главный синоптик России, научный руководитель Гидрометцентра страны Роман Вильфанд. Изменения затронут большинство регионов Западной Сибири.

Эксперт говорит о сильном понижении температуры на 10-12 градусов. «Например, в Новосибирской области будет в пятницу уже 13-15 градусов днем»,— отметил Вильфанд в беседе с ТАСС.

Вместе с похолоданием на территории федерального округа также прогнозируются осадки. Такие погодные условия способствуют улучшению ситуации с пожарами, считают в Гидрометцентре. Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что только в отдельных районах Иркутской области сохранится высокий класс пожароопасности.