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После аномально жаркого мая новосибирцев ждет похолодание в июне

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Режим «жара и отсутствие осадков» сменится прохладой и дождями.

Сильным понижением температуры встретит новосибирцев начало календарного лета. Об этом сообщил главный синоптик России, научный руководитель Гидрометцентра страны Роман Вильфанд. Изменения затронут большинство регионов Западной Сибири.

Эксперт говорит о сильном понижении температуры на 10-12 градусов. «Например, в Новосибирской области будет в пятницу уже 13-15 градусов днем»,— отметил Вильфанд в беседе с ТАСС.

Вместе с похолоданием на территории федерального округа также прогнозируются осадки. Такие погодные условия способствуют улучшению ситуации с пожарами, считают в Гидрометцентре. Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что только в отдельных районах Иркутской области сохранится высокий класс пожароопасности.

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