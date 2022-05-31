Гудзонские волчата пополнили семейство Новосибирского зоопарка

В Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило появились четыре гудзонских волчонка — три девочки-волчонка и один мальчик. Этой радостной информацией поделились в группе зоопарка в соцсети «ВКонтакте». На видео ветеринары осматривают малышей.

«На видео волчатам 24 дня. Предварительно определили, что это три девочки и один мальчик. Они выглядят крепкими и здоровыми, мама-волчица сама вскармливает и заботится о своем потомстве», — добавили в зоопарке.