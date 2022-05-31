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Гудзонские волчата пополнили семейство Новосибирского зоопарка

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В зоопарке имени Р.А. Шило на свет появились четыре волчонка.

В Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило появились четыре гудзонских волчонка — три девочки-волчонка и один мальчик. Этой радостной информацией поделились в группе зоопарка в соцсети «ВКонтакте». На видео ветеринары осматривают малышей.

«На видео волчатам 24 дня. Предварительно определили, что это три девочки и один мальчик. Они выглядят крепкими и здоровыми, мама-волчица сама вскармливает и заботится о своем потомстве», — добавили в зоопарке.

Гудзонские волки — малочисленный подвид серого волка. Они обитают неподалеку от Гудзонова залива. В летнее время хищники имеют светлый окрас, а зимой он становится белым (при этом волков-альбиносов не бывает). Маленькие волчата появляются на свет с темной шерстью, но по мере роста она меняет свой цвет.

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