Гудзонские волчата пополнили семейство Новосибирского зоопарка

В зоопарке имени Р.А. Шило на свет появились четыре волчонка.
В Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило появились четыре гудзонских волчонка — три девочки-волчонка и один мальчик. Этой радостной информацией поделились в группе зоопарка в соцсети «ВКонтакте». На видео ветеринары осматривают малышей.
«На видео волчатам 24 дня. Предварительно определили, что это три девочки и один мальчик. Они выглядят крепкими и здоровыми, мама-волчица сама вскармливает и заботится о своем потомстве», — добавили в зоопарке.
Гудзонские волки — малочисленный подвид серого волка. Они обитают неподалеку от Гудзонова залива. В летнее время хищники имеют светлый окрас, а зимой он становится белым (при этом волков-альбиносов не бывает). Маленькие волчата появляются на свет с темной шерстью, но по мере роста она меняет свой цвет.
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