В День города новосибирцы уже смогут прогуляться по усовершенствованному Заельцовскому парку

К 26 июня в Новосибирске планируют открыть Заельцовский парк. Об этом в своем телеграм-канале сообщила заместитель мэра города Анна Терешкова.



По ее словам, уже полностью готова экотропа, а также велосипедные дорожки и дорожки для скандинавской ходьбы. Завершают благоустройство детских площадок.



«Центральная часть стала очень гостеприимной и удобной. Готовим открыть парк для новосибирцев ко Дню города», – отметила госпожа Терешкова.



Открытие парка несколько раз переносилось: в планах было открыть его к 1 июня 2022 года, однако из-за подорожания металла дату сместили на более поздний срок. На тот момент готовность парка оценивали в 78%.

Фото: телеграм-канал Анны Терешковой