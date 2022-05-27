В Новосибирской области организуют полноценный кластер детской медицины

Членам делегации продемонстрировали работу отделения реанимации и интенсивной терапии, рассчитанного на 16 коек, отделения патологии новорождённых и недоношенных детей, а также представили доклад о работе и перспективах развития ГНОКБ.

Областной перинатальный центр – один из современнейших комплексов в России с уникальным коллективом специалистов. В этом году по поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова запланировано приобретение дополнительного современного оборудования для доукомплектации центра. На эти цели выделено около 450 млн рублей. Правительство Новосибирской области будет и дальше поддерживать руководство медицинского учреждения, чтобы новосибирский перинатальный центр развивался.