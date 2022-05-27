В Новосибирской области организуют полноценный кластер детской медицины

Он будет создан на территории Областной клинической больницы.
Членам делегации продемонстрировали работу отделения реанимации и интенсивной терапии, рассчитанного на 16 коек, отделения патологии новорождённых и недоношенных детей, а также представили доклад о работе и перспективах развития ГНОКБ.
Областной перинатальный центр – один из современнейших комплексов в России с уникальным коллективом специалистов. В этом году по поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова запланировано приобретение дополнительного современного оборудования для доукомплектации центра. На эти цели выделено около 450 млн рублей. Правительство Новосибирской области будет и дальше поддерживать руководство медицинского учреждения, чтобы новосибирский перинатальный центр развивался.
Главный врач Новосибирской областной клинической больницы Анатолий Юданов поблагодарил руководство Совета Федерации за выделение серьёзных финансовых средств на достройку перинатального центра и подчеркнул, что сегодня абсолютно всех детей Новосибирской области с риском развитии патологии, в том числе на стадии беременности женщин, везут в перинатальный центр – в том числе, посредством вертолётов санитарной авиации.
Также Юданов рассказал о ближайших планах по постройке детского корпуса на территории ГНОКБ. Детский корпус рассчитан на 254 койки. В него будет переведён детский хирургический стационар, там же разместится детская консультативная поликлиника. Корпус будет построен с учётом рекомендаций специалистов Национального центра имени Дмитрия Рогачёва Минздрава России. С его постройкой, по сути, будет создан полноценный детский медицинский кластер.
Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко отметил, что то, что сегодня увидели члены делегации на территории Государственной Новосибирской областной клинической больницы – это уникальные проекты. «Так и должно быть! Если мы говорим сегодня о заботе о наших детях, об их будущем, их здоровье, то такие объекты – не прихоть, не далёкие планы, а жизненная необходимость». Андрей Шевченко подчеркнул, что Совет Федерации поддержит проект строительства и оборудования детского корпуса ГНОКБ.
Фото: архивы пресс-служб
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