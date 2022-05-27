В новосибирском аэропорту Толмачево построят новую взлетно-посадочную полосу

В аэропорту Толмачево планируют построить новую взлетно-посадочную полосу. Об этом сообщил министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Он отметил, что новая полоса заменит одну из действующих (она находится под управлением Министерства обороны). Ее перестанут использовать по назначению и переведут в статус рулежной дорожки. Министр добавил, что проектно-сметную документацию для новой полосы разработают до конца 2022 года.

Кроме того, в аэропорту продолжается первый этап масштабной реконструкции еще одной взлетно-посадочной полосы. Он должен завершиться к сентябрю 2022 года. Полностью же инвестпрограмма реконструкции рассчитана до 2025 года.