В Новомарусино строят новое пятиэтажное отделение поликлиники №18

Новое пятиэтажное отделение поликлиники №18 возводят в рамках реализации федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ» национального проекта «Здравоохранение». Работы ведутся по графику.

Строители закончили монтаж конструктивных элементов здания, кровли, установили практически все окна и приступили к отделочным работам. Корпус нового отделения Городской поликлиники №18 в Ленинском районе Новосибирска планируют сдать в эксплуатацию до конца 2022 года.

Отделение будет принимать жителей микрорайонов «Дивногорский» и «Новомарусино», всего около 28 тысяч человек. Поликлиника рассчитана на 300 посещений в смену: 200 – взрослых, 100 – детей. Кроме участковых терапевтов и педиатров вести прием будут узкие специалисты: офтальмолог, хирург, лор, невролог, кардиолог. Общая стоимость строительства и оснащения отделения – более 505 миллионов рублей.

Главврач поликлиники Татьяна Пепеляева сообщила, что закупку «тяжелого» оборудования – цифрового рентгегенологического аппарата, маммографа и флюорографа – уже начали, чтобы после завершения строительства объекта максимально быстро получить лицензию и начать прием пациентов.