18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Бугринский мост попал в рейтинг российских достопримечательностей, которые нужно посетить этим летом

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

Кроме того, наш эпичный мост включили в десятку мест Западной Сибири.

Бугринский мост попал в топ-10 мест в Западной Сибири и в топ-90 мест в России, которые нужно успеть посетить этим летом. Такой рейтинг составил сервис Туту.ру.

Общий рейтинг разбит по географическому принципу: по 10 на юге и севере России, в Центральной России, на Северном Кавказе, в Поволжье, на Урале, в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке.

В перечень по Западной Сибири наряду с горами Алтая, деревянным зодчеством Томска, тобольским кремлем и другими достопримечательностями вошел и Бугринский мост.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: