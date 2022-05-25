Бугринский мост попал в рейтинг российских достопримечательностей, которые нужно посетить этим летом

Бугринский мост попал в топ-10 мест в Западной Сибири и в топ-90 мест в России, которые нужно успеть посетить этим летом. Такой рейтинг составил сервис Туту.ру.

Общий рейтинг разбит по географическому принципу: по 10 на юге и севере России, в Центральной России, на Северном Кавказе, в Поволжье, на Урале, в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке.

В перечень по Западной Сибири наряду с горами Алтая, деревянным зодчеством Томска, тобольским кремлем и другими достопримечательностями вошел и Бугринский мост.