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В Новосибирской области появятся шестиполосные дороги

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«Расширение» произойдет в рамках маршрута «Европа – Западный Китай».

Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский сообщил о планах по расширению участков дорог региона до четырех и шести полос в рамках маршрута «Европа – Западный Китай».

Он пройдет через Москву, Татарстан, Екатеринбург, Челябинск, Тюмень и Новосибирск до границы с Монголией и Китаем. В этом году началось строительство одного из участков маршрута — трассы М-12. Это скоростная автодороги протяженностью около 800 км. Она свяжет Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, республики Чувашия и Татарстан с сетью скоростных автомобильных дорог европейской части России, передает ТАСС.

По словам министра, в проект, скорее всего, войдут трассы Р-254 «Иртыш», Р-256 «Чуйский тракт», а также Северный и Восточный (уже долгое время находится в стадии строительства) обходы Новосибирска.

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