Новую лесопожарную технику на 29,5 миллионов получит Новосибирская область

Более 124 миллионов рублей из средств федерального бюджета направлено на закупку лесохозяйственной и лесопожарной техники и оборудования для оснащения специализированных учреждений Новосибирской области в рамках национального проекта «Экология» в текущем году.

Как сообщил и.о. министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Валерий Шрейдер, в частности, в текущем году за счет средств федерального бюджета для нашего региона планируется приобрести специализированную лесопожарную технику на общую сумму 29,5 млн рублей – это особенно актуально с учетом поставленной задачи по борьбе с лесными пожарами.

«Всего планируется приобретение 25 единиц специализированной лесохозяйственной техники и 65 единиц лесохозяйственного оборудования за счет средств федерального бюджета на сумму порядка 95 млн рублей, – отметил Валерий Шрейдер. – Заключены контракты на поставку 85 единиц лесохозяйственной техники и оборудования, на сегодняшний день из них поставлено 65 единиц. Работы по заключению контрактов продолжаются, ведутся конкурсные процедуры».

Фото: архивы пресс-служб