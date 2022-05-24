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В Новосибирске снимают введенный из-за мусорного коллапса режим повышенной готовности

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В мэрии города сообщили, что ситуация под контролем.

Начальник департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска Дмитрий Перязев предложил снять режим повышенной готовности, введенный ранее из-за проблем с вывозом мусора. По его словам, «ситуация стала управляемой».

«За прошлую неделю мы видим резке снижение количества обращений до 11 в воскресенье с 56 в понедельник, — отметил господин Перзяев в ходе аппаратного совещания с мэром. — За вчерашний день мы получили 27 обращений по семи районом. Количество обращений по Дзержинскому и Октябрьскому районах также снизилось и составило восемь»,

По словам главы департамента, отдельные проблемы сохраняются с вывозом из отсеков крупногабаритного мусора — старых вещей и пакетов, оставшихся после уборки территорий. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поддержал предложение и распорядился подготовить соответствующие документы.

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