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Какие новосибирские пляжи планируют открыть 1 июня?

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Ожидается, что заработают шесть локаций.

На странице мэрии Новосибирска в социальной сети «ВКонтакте» сообщается, что пляж откроется на территории парка «Бугринская роща», еще один — в парке отдыха «Звезда», четыре пляжа будут доступны к посещению на территории парка «У моря Обского»: «Каменный», «Бумеранг», «Детский», «Галечный».

Открытие купального сезона запланировано на 1 июня. С 23 мая стартует месячник безопасности людей на воде.

Отметим, что ранее мэрия перечислила самые опасные места для купания. Запрещено заходить в воду в карьере на Юго-Западном жилмассиве, котловане по Горской (в районе Стартовой, 1). Кроме того, купаться нельзя в Медвежьем озере, в котловане на территории микрорайона Лесоперевалка, на затоне Яринский. Замыкают список акватория левого берега в районе микрорайона Лесоперевалка и озеро «Радуга Сибири». Примечательно, что рекордсменом по числу несчастных случаев считается карьер на Юго-Западном жилом массиве.

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