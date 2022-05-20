Насколько выросла стоимость минимального набора продуктов в Новосибирской области?

Стоимость минимального набора продуктов питания на месяц по Новосибирской области в апреле 2022 года составила 6341,93 рубля, следует из данных Новосибирскстата. По сравнению с предыдущим месяцем цена увеличилась на 5,1%, а с начала года – на 18,2%.

В структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия — чуть более 26%, на долю плодов и овощей приходится 21%, молочных продуктов — около 19%, мяса и мясопродуктов – почти 16%, жиров – 5%, рыбы – 4%, чая, соли и специй – 3%, сахара и кондитерских изделий – также около 3%, яиц – 2%.

В целом по СФО сама высокая стоимость набора за прошедший месяц зафиксирована в Хакасии (6960,11 рубля), а самая низкая — в Омской области (5689,04 рубля).

Минимальный набор продуктов питания включает 33 наименования наиболее часто потребляемых продуктов питания (например, среди них: хлебные, мясные, рыбные, молочные продукты, а также овощи, фрукты, кондитерские изделия, яйца и пр.). При исчислении стоимости набора используются средние цены по региону и единые для всех субъектов РФ нормы потребления.