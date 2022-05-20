Губернатор Новосибирской области поручил усилить работу в сфере чрезвычайных ситуаций

Губернатор Новосибирской области провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. В заседании комиссии приняли участие начальник ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов, члены правительства Новосибирской области, руководители муниципальных образований и оперативных структур.

Главе региона доложили об оперативной обстановке на территории Новосибирской области, реагировании на ЧС (происшествия) за отчетный период, функционировании Системы 112, о состоянии оперативной обстановки с пожарами и их последствиями, о результатах применения сил и средств за отчётный период, об итогах работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период 2021-2022 годов и задачах по недопущению происшествий и гибели в купальный период 2022 года.