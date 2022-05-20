Губернатор Новосибирской области поручил усилить работу в сфере чрезвычайных ситуаций

Андрей Травников подчеркнул что, по прогнозам синоптиков, с точки зрения ЧС погода в ближайшие дни неблагоприятная.
Губернатор Новосибирской области провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. В заседании комиссии приняли участие начальник ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов, члены правительства Новосибирской области, руководители муниципальных образований и оперативных структур.
Главе региона доложили об оперативной обстановке на территории Новосибирской области, реагировании на ЧС (происшествия) за отчетный период, функционировании Системы 112, о состоянии оперативной обстановки с пожарами и их последствиями, о результатах применения сил и средств за отчётный период, об итогах работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период 2021-2022 годов и задачах по недопущению происшествий и гибели в купальный период 2022 года.
Андрей Травников напомнил коллегам, что, по данным синоптиков, с точки зрения ЧС прогноз погоды на ближайшие дни в нашем регионе неблагоприятный. «В Новосибирской области ожидается повышение температуры атмосферного воздуха выше 30 градусов в сочетании с порывистым ветром – это нивелирует весь эффект от дождей, которые местами прошли в течение последних трех дней. Пожароопасная обстановка очень серьезная, особое внимание прошу обратить на риски возникновения и распространения лесных пожаров».
Глава региона потребовал усилить работу по административному и уголовному преследованию поджигателей – как злоумышленников, так и тех, кто допустил возгорания, игнорируя запреты и предупреждения со стороны МЧС. Особое внимание Андрей Травников потребовал обратить на вопросы предотвращения возникновения пожаров на территории Северного района.
Кроме того, глава региона поручил руководителям муниципальных образований совместно с оперативными структурами обменяться позитивным опытом и значительно усилить работу по недопущению рисков гибели людей на водных объектах, в частности – путем организации дополнительных спасательных постов в местах массового неорганизованного отдыха граждан у воды.
В течение пожароопасного сезона в регионе круглосуточно работает региональная диспетчерская служба лесного хозяйства: тел. 8 (383) 200-10-35, осуществляется непрерывная работа единого номера лесной охраны: 8-800-100-94-00. Единый телефон пожарных и спасателей – 01 или 101.
Фото: архивы пресс-служб
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