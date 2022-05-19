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Новосибирский стадион «Спартак» собираются продать?

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Мэр Анатолий Локоть высказался о будущем стадиона в ходе пресс-конференции.

Мэр Новосибирска опроверг информацию о продаже акций «Спартака». Он сообщил, что в городской администрации такой вопрос не рассматривается. Это заявление градоначальник сделал в ходе еженедельной онлайн-встречи с журналистами.

«Вопрос о дальнейшем содержании стадиона сегодня есть. Однако вопроса о приватизации акций муниципалитета не стоит. В прогнозном плане этого нет», — сказал Анатолий Локоть.

Отметим, что на данный момент городу принадлежат 43,6 % уставного капитала стадиона.

Фото: 2ГИС

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