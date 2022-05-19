Проспект Маркса и улицу Ватутина перекроют в Новосибирске до середины октября

В Новосибирске приостановят движение транспорта на ключевых магистралях левобережья: проспекте Карла Маркса и улице Ватутина и. Дороги здесь будут закрыты с 23 мая по 15 октября, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«С 23 мая по 15 октября закрывается для проезда участок ул. Ватутина от здания № 19 до здания № 29 (с обеспечением объезда по автодорогам общего пользования)», – сообщили в мэрии. Также в городской администрации отметили, что ограничения связаны с проведением ООО «Промстрой» земляных работ по техническому перевооружению тепловой сети по улице Ватутина.

«МК в Новосибирске» поинтересовался, чем обернется для горожан такое длительное перекрытие. Оказалось, что перекрытый участок Ватутина закрывает не только саму улицу, но выезды с нее на улицу Блюхера и проспект Карла Маркса.

В мэрии Новосибирска и в ГИБДД города не смогли оперативно прокомментировать, как будет организовано движение транспорта на левом берегу города, но уже понятно, что объездов здесь немного. Это улицы Новогодняя, Пермитина, Выставочная и Немировича-Данченко.