Андрей Травников сообщил о расторжении мусорной концессии с «Экологией-Новосибирск»

Власти Новосибирской области расторгли с «Экологией-Новосибирск» концессионное соглашение о строительстве мусоросортировочных комплексов. Об этом губернатор Андрей Травников объявил 19 мая во время прямого эфира «Вести Новосибирск».

Напомним, что документ был подписан в 2016 году и сразу стал поводом для обсуждения в обществе, поскольку оставлял много вопросов. В 2018 году к концессии появились претензии, в том числе касательно выбранных для будущих полигонов площадок. Региональные власти совместно с концессионером пытались принять к соглашению соответствующие поправки, но УФАС не увидела для этого юридических возможностей. В итоге договор пришлось расторгнуть.

«Сейчас готовится новый конкурс. Для строительства полигона на правом берегу будет подобран новый участок отличный от предполагаемого ранее, — рассказал Травников. Губернатор отметил, что «Экология-Новосибирск» остается региональным оператором по обращению с отходами.