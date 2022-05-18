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Возле ГПНТБ в Новосибирске отремонтируют подземный переход

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Ремонтные работы планируют начать в 2023 году.

Ремонт в подземном переходе возле ГПНТБ (научной библиотеки на Кирова) планирует провести мэрия Новосибирска. Об этом рассказал глава МУП «Метро Мир» Александр Мысик на аппаратном совещании в городской администрации.

«Это очень сложный пешеходный переход в плохом техническом состоянии. Документацию планируем закончить в декабре», – отметил господин Мысик.

Подземный переход проходит под улицей Кирова и соединяет площадь Пименова, на которой расположена библиотека, с улицей Восход. В переходе расположены павильоны по продаже цветов, одежды, мелкой электроники, антиквариата и так далее.

Ремонтные работы планируют начать в 2023 году.

Фото: 2ГИС

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