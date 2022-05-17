Кондукторов в общественном транспорте Новосибирска заменят контролеры

Муниципальный общественный транспорт Новосибирска переходит на бескондукторную систему работы. Вместо кондукторов ежедневно работать на линии начнут контролеры, которые будут ловить безбилетников. Информация об этом опубликована в телеграм-канале мэрии Новосибирска.



Пассажирам общественного транспорта необходимо предъявить контролерам или билеты и карты, или электронный чек об операции. Первые проверки показали, что число «зайцев» в автобусах, троллейбусах и трамваях варьируется от 10 до 20%.



Штраф для пассажиров, не оплативших проезд, на данный момент составляет 100 рублей. Напомним, что в мэрии Новосибирска предложили повысить размер штрафа в десять раз —до 1000 рублей.