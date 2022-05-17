18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Кондукторов в общественном транспорте Новосибирска заменят контролеры

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

Информация об этом опубликована в телеграм-канале городской администрации.

Муниципальный общественный транспорт Новосибирска переходит на бескондукторную систему работы. Вместо кондукторов ежедневно работать на линии начнут контролеры, которые будут ловить безбилетников. Информация об этом опубликована в телеграм-канале мэрии Новосибирска.

Пассажирам общественного транспорта необходимо предъявить контролерам или билеты и карты, или электронный чек об операции. Первые проверки показали, что число «зайцев» в автобусах, троллейбусах и трамваях варьируется от 10 до 20%.

Штраф для пассажиров, не оплативших проезд, на данный момент составляет 100 рублей. Напомним, что в мэрии Новосибирска предложили повысить размер штрафа в десять раз —до 1000 рублей.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: