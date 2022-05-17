Восемь тематических панно привезли на станцию метро «Спортивная» в Новосибирске

Панно с изображением спортсменов выполнены из гранита и нержавеющей стали.
На станцию метро «Спортивная», где продолжаются строительные работы, привезли шесть декоративных панно из гранита и два из нержавеющей стали, сообщает компания «СпецТрансСтрой».
«В ближайшее время их установят в зоне сопряжения наклонного хода эскалаторов и зоне вестибюля. Размер каждого панно — 3 на 3 метра», – говорится в сообщении компании.
Шесть сюжетов с изображением футболиста, бобслеиста, фигуристки, сноубордиста, баскетболиста, лыжника выполнены из гранита. Два — фигуристка и хоккеист — из нержавеющей стали.
Сборку панно выполнило предприятие «АзулСтрой». Каждый элемент изображения вырезан и обработан вручную. Для создания оформления был закуплен гранит трех оттенков серого и оранжевого.
Фото: spec-trans-stroj.ru
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