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Восемь тематических панно привезли на станцию метро «Спортивная» в Новосибирске

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Панно с изображением спортсменов выполнены из гранита и нержавеющей стали.

На станцию метро «Спортивная», где продолжаются строительные работы, привезли шесть декоративных панно из гранита и два из нержавеющей стали, сообщает компания «СпецТрансСтрой».

«В ближайшее время их установят в зоне сопряжения наклонного хода эскалаторов и зоне вестибюля. Размер каждого панно — 3 на 3 метра», – говорится в сообщении компании.

Шесть сюжетов с изображением футболиста, бобслеиста, фигуристки, сноубордиста, баскетболиста, лыжника выполнены из гранита. Два — фигуристка и хоккеист — из нержавеющей стали.

Сборку панно выполнило предприятие «АзулСтрой». Каждый элемент изображения вырезан и обработан вручную. Для создания оформления был закуплен гранит трех оттенков серого и оранжевого.

Фото: spec-trans-stroj.ru

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