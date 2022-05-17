Восемь тематических панно привезли на станцию метро «Спортивная» в Новосибирске

На станцию метро «Спортивная», где продолжаются строительные работы, привезли шесть декоративных панно из гранита и два из нержавеющей стали, сообщает компания «СпецТрансСтрой».

«В ближайшее время их установят в зоне сопряжения наклонного хода эскалаторов и зоне вестибюля. Размер каждого панно — 3 на 3 метра», – говорится в сообщении компании.

Шесть сюжетов с изображением футболиста, бобслеиста, фигуристки, сноубордиста, баскетболиста, лыжника выполнены из гранита. Два — фигуристка и хоккеист — из нержавеющей стали.

Сборку панно выполнило предприятие «АзулСтрой». Каждый элемент изображения вырезан и обработан вручную. Для создания оформления был закуплен гранит трех оттенков серого и оранжевого.

Фото: spec-trans-stroj.ru