К столетию новосибирского Центрального парка восстанавливают яблоневую изгородь

70 саженцев яблони сибирской высадили вдоль улиц Ядринцевской и Мичурина. Живую изгородь восстанавливают к 100-летию парка культуры и отдыха «Центральный».

«Историческая яблоневая изгородь появилась 99 лет назад, когда был заложен парк. С течением времени она утратила целостность, но благодаря сегодняшней акции и планируемым посадкам она восстановится. – отметила председатель комитета охраны окружающей среды мэрии города Новосибирска Мария Сидорова. – Когда в следующем году парк будет отмечать 100-летие, изгородь будет красивая и цветущая».

Восстановить изгородь предстоит также вдоль улицы Каменской.

«Мы не убираем старые яблони, а подсаживаем те, которые выпали из-за возраста или болезни, – проводим реконструкцию, – сообщила ведущий агроном МАУ «Дирекция городских парков» Нина Сатарова. – В планах – полностью восстановить рисунок изгороди, которая была здесь при возведении парка».

Фото: 2ГИС