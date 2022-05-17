Ремонт проспекта Маркса в Новосибирске обойдется почти в 262 миллиона рублей

В Новосибирске ищут подрядчика для ремонта проспекта Карла Маркса. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Стоимость контракта — 261,9 млн рублей.

Конкурс по поиск подрядчика объявило Управление дорожного строительства. Отмечается, что ремонту подлежит участок от площади Лыщинского до площади Маркса.

Подрядчик должен снять старый асфальт и уложить новое покрытие, поднять ливневую канализацию, а также нанести разметку. Первый этап работ должен начаться 22 июля, второй – ровно через месяц. До 30 сентября все работы необходимо завершить.

Фото: 2ГИС