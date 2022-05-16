Заработает ли этим летом пляж «Наутилус» в Новосибирске?

Этим летом популярный среди новосибирцев пляж «Наутилус» вновь останется недоступным для посещения. Его не смогут открыть из-за продолжающихся строительных работ. Об этом рассказал мэр города Анатолий Локоть.

«На пляже ведется строительство, оно не закончено, — сообщил градоначальник. — Мне кажется странным говорить о том, что на строительной площадке могут открыть пляж в этом сезоне».

При этом мэр сказал, что другие пляжи уже готовят к летнему сезону. На акваториях сейчас проверяют воду, после окончания исследований будет названа дата открытия зон отдыха.

Напомним, что пляж «Наутилус», расположенный на левом берегу Новосибирска, был закрыт осенью 2019 года для возведения инфраструктуры нового ледового дворца.