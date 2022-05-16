Новый ЛДС готовят к пробной заливке льда

«На ледовой арене монтируется огромное количество инженерных систем, километры воздуховодов, труб, проводов, но самая главная для любой хоккейной арены – это система подготовки льда. Сегодня заканчиваются работы по монтажу трубок ледового поля. Это достаточно сложная система – сначала основная плита, трубки подогрева основной плиты, теплоизоляция, и только затем трубки холода, – отметил глава региона. – Через неделю на основной арене начнется заливка финишного слоя бетона, на котором впоследствии будет нанесен логотип клуба «Сибирь», разметка самого поля. По сути дела, подготовка к пробной заливке льда находится на финишной прямой. Дата по графику – не позднее 1 июля. Конечно, это зависит и от монтажа других систем: электроснабжения, электроподстанции. Не скрою, в сегодняшних условиях возникают трудности со сложной логистикой, более длительной доставкой. Мы не отказываемся от намерений завершить строительство, сдать объект в эксплуатацию в этом году, ориентируемся на первые тестовые игры в ноябре».