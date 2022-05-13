Мэр Новосибирска рассказал о планах по дорожному ремонту

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что истрачена уже половина средств, выделенных на поддерживающий ремонт городских улиц. 100 миллионов рублей хватило на то, чтобы залатать 41 тысячу квадратных метров дорог. Работы будут вестись до конца мая.

Более 40 км дорог капитально отремонтируют этим летом. На эти цели выделено 2 миллиарда 370 миллионов рублей из бюджетов разных уровней. По словам градоначальника, уже найдены подрядчики на 31 объект. Семь объектов, которые ремонтируют в рамках проекта «БКД», считаются переходными с прошлых сезонов. Этим летом должны сдать после ремонта улицу Кедровую, Волочаевскую, Ипподромскую, Ватутина, Станционную, Гусинобродское шоссе и проезжую часть Октябрьского моста.

Определены подрядчики еще на 13 объектов по программе «БКД». Среди них мэр назвал улицы Нарымская, Ядринцевская, Шевченко, Орджоникидзе, Космическая и Вересаева. Кроме того, список ремонта этого года вошли улицы Горького, Димитрова, Чаплыгина, Военную, Ядринцевскую и Немировича-Данченко. Какие подрядные организации будут ремонтировать проспект Маркса, Гусинобродское шоссе и Дуси Ковальчук.

Анатолий Локоть отметил, что переговоры об увеличении финансирования дорожного ремонта в этом году уже ведутся. Пока сумма, которая уже утверждена, на 1 миллиард меньше объемов финансирования 2021 года. Власти города планируют получить дополнительные средства, в том числе из средств, выделенных Росавтодором на дороги Новосибирской области.

Дополнительные деньги потратят на ремонт и благоустройство площади Калинина. Там будет отремонтирована и проезжая часть, и тротуары. Кроме того, в список дополнительных объектов вошли проспект Дзержинского и въезд на Октябрьский мост со стороны правого берега.

«Прежде всего, мы планируем приступить к ремонту проспекта Дзержинского. Очень важная магистраль в тяжелом состоянии, — подчеркнул мэр. — В предыдущие годы старались обойтись ямочным ремонтом. Не от хорошей жизни конечно. В этом году планируем приступить к ремонту этой трассы, начиная от Березовой рощи. Это магистраль с интенсивным движением очень важная не только для Дзержинского района».