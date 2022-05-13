Первый международный фестиваль этнических культур состоится в Новосибирской области

12 мая и.о. министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков провел рабочую встречу с представителями творческого объединения поддержки и развития молодых талантов Сибири в области культуры, искусства и музыкальной индустрии «Сибирские Звезды», по инициативе которого в регионе пройдет Первый международный фестиваль этнических культур «ВЕДЫ – живая нить фольклора». Соорганизатором проекта выступает некоммерческая организация Norvicson Advertising (Мумбаи, Индия) при поддержке министерства культуры региона и Управления международных связей администрации губернатора и правительства Новосибирской области.

В ходе встречи господин Зимняков подчеркнул важность поддержки мероприятий, направленных на изучение, популяризацию и развитие национальных культур и традиций в Год культурного наследия народов России.

Фестиваль пройдет в номинациях «Художественное слово», «Вокал», «Хореография» и «Инструментальное исполнительство». Кроме того, планируется проведение мастер-классов и других образовательных программ.

«Проект призван вдохновить участников и зрителей на изучение и познание многообразия культур сибирского региона, а главным инструментом этого вдохновения и приобщения станет погружение в эстетику музыки, аутентичных инструментов, зажигательных народных танцев», – отметила продюсер творческого объединения «Сибирские Звезды» Ольга Готовщиц.

Ожидается, что участниками и гостями станут творческие коллективы из регионов Сибирского федерального округа. Программа и сроки проведения фестиваля будут анонсированы на сайте министерства культуры региона.

Фото: архивы пресс-служб