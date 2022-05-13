В Новосибирском оперном театре отремонтировали балетное крыло

Заместитель гендиректора НОВАТа Александр Савин сообщил о завершении ремонта балетного крыла. Стоимость реконструкции — 1,3 млрд рублей.

«Зал начнет эксплуатироваться в июле, сразу после отпуска. Для репетиции балета будет масса помещений. Один из залов полностью соответствует формату сцены оперного театра», — отметил господин Савин.

В последний раз это крыло ремонтировали в 1990-е годы. В этот раз прошла реконструкция на площади 4 тысячи квадратных метров.

В рамках ремонта увеличили число залов для репетиций артистов с двух до трех, появились новые гримерки. В залах установили современное кондиционирование и освещение. Один из залов построен по параметрам главной сцены, обращенной к зрителям.

Отметим, что изначально завершить реконструкцию крыла планировали осенью 2021-го.

Фото: архивы пресс-служб