Новосибирский астрофотограф запечатлел туманности в созвездии Лебедя

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков опубликовал новые фото на своей странице в соцсетях. На этот раз ему удалось запечатлеть несколько туманностей в созвездии Лебедя.

Это созвездие северного полушария неба найти довольно легко. Его заметные звезды складываются узнаваемый астеризм в виде креста. Его иногда называют Северный Крест, вытянутый вдоль Млечного Пути.

Одна из туманностей Лебедя получила название Северная Америка, поскольку по форме очень схожа на этот материк. Наиболее яркие части туманности носят соответствующие названия: Мексика, Флорида, Восточное побережье.

Вторая туманность называется Пеликан. Это имя она получила из-за сходства с птицей: два темных круглых пылевых облачка напоминают глаза, пылевые полосы похожи на длинный клюв, более яркие области ионизованного газа формируют изогнутую шею и голову с хохолком.

Фото: Алексей Поляков