В Новосибирске заработал пешеходный мост через улицу Большевистскую

Новый пешеходный мост через улицу Большевистскую открыли в Новосибирске. Он соединяет сити-квартал «Инские холмы» и Михайловскую набережную. В торжественной церемонии открытия мостового перехода принял участие мэр Анатолий Локоть. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Длина моста составляет 55 метров, он рассчитан на круглогодичную эксплуатацию,попасть на него можно по лестницам. Для родителей с колясками, пожилых людей, а также велосипедистов предусмотрен лифт. Строительство перехода обошлось застройщику в 40 миллионов рублей.

Объект останется на балансе управляющей организации «Инские холмы», которая будет его обслуживать.

Фото: телеграм-канал Анатолия Локтя