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Часовня на Красном проспекте в Новосибирске закрылась на ремонт

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Ее не ремонтировали с 1993 года.

Часовню Николая Чудотворца на Красном проспекте в Новосибирске отремонтируют к началу зимы. Сейчас вокруг здания установлено ограждение.

Как сообщает «Сибкрай.ру», в течение следующих месяцев Новосибирская епархия будет заниматься реставрацией часовни.

«Ремонтные работы запланированы до декабря. Объем работ уточним позже», — сообщили изданию в епархии.

Часовню не ремонтировали с момента восстановления в 1993 году. До этого в советские годы ее сносили. На ее месте около 20 лет стоял памятник Сталину, который убрали в 50-е годы.

Фото: 2ГИС

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