Часовня на Красном проспекте в Новосибирске закрылась на ремонт

Часовню Николая Чудотворца на Красном проспекте в Новосибирске отремонтируют к началу зимы. Сейчас вокруг здания установлено ограждение.

Как сообщает «Сибкрай.ру», в течение следующих месяцев Новосибирская епархия будет заниматься реставрацией часовни.

«Ремонтные работы запланированы до декабря. Объем работ уточним позже», — сообщили изданию в епархии.

Часовню не ремонтировали с момента восстановления в 1993 году. До этого в советские годы ее сносили. На ее месте около 20 лет стоял памятник Сталину, который убрали в 50-е годы.

Фото: 2ГИС