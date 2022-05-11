В Новосибирске создали экскурсионное приложение по площади Ленина

В Новосибирске запустили экскурсионное приложение с фрагментами кинохроники и элементами дополненной реальности. Благодаря ему можно познакомиться с историей площади Ленина и НОВАТа.

«Мы хотели, чтобы это было в совершенно современном варианте. Он нам удался. В приложении можно увидеть кадры кинохроники, которая воспроизводит историю в знаковом месте, — цитирует ТАСС автора проекта Эллу Давлетшину. — Оперный театр и площадь Ленина – это символ города и место притяжения людей. Вы наводите телефон на театр и можете увидеть сюжеты кинохроники».

В приложение интегрировано десять исторических кинохроник. В том числе первые выступления солистки и ведущей балерины Оперного театра Лидии Крупениной, запуск работы городского метрополитена и т.д.Сюжеты были взята из киножурнала «Сибирь на экране», который снимался в течение 90 лет.