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В Новосибирске создали экскурсионное приложение по площади Ленина

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В него интегрированы элементы дополненной реальности и фрагменты исторической кинохроники.

В Новосибирске запустили экскурсионное приложение с фрагментами кинохроники и элементами дополненной реальности. Благодаря ему можно познакомиться с историей площади Ленина и НОВАТа.

«Мы хотели, чтобы это было в совершенно современном варианте. Он нам удался. В приложении можно увидеть кадры кинохроники, которая воспроизводит историю в знаковом месте, — цитирует ТАСС автора проекта Эллу Давлетшину. — Оперный театр и площадь Ленина – это символ города и место притяжения людей. Вы наводите телефон на театр и можете увидеть сюжеты кинохроники».

В приложение интегрировано десять исторических кинохроник. В том числе первые выступления солистки и ведущей балерины Оперного театра Лидии Крупениной, запуск работы городского метрополитена и т.д.Сюжеты были взята из киножурнала «Сибирь на экране», который снимался в течение 90 лет.

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