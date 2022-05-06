Новосибирская область попала в топ желанных для переезда регионов России

1,4% россиян хотели бы переехать в Новосибирскую область, следует из данных опроса службы исследований hh.ru. Наша область заняла 11 место среди популярных для переезда регионов, сместившись на одну строку вниз по сравнению с 2021 годом.

«Чаще других о переезде в Новосибирскую область задумываются жители Воронежской области (3% из них назвали такой вариант), а также соискатели из Нижегородской области (2,7%), Красноярского края (по 2,6%) и Москвы (0,9%)», — сказано в исследовании.

Среди представителей профессий чаще всего о переезде в регион задумываются менеджеры по персоналу (3%), рабочий персонал, строители, бухгалтеры (по 2%), также ИТ-специалисты, работники транспорта, специалисты по продажам и административный персонал (по 1% в каждом случае).

Самым популярным среди регионов СФО стал Алтайский край (8 место), куда готовы переехать 2,4% россиян.

Золото рейтинга досталось Москвеа: сюда готовы переехать почти 22%. На втором месте — Краснодарский край (16%), на третьем — Петербург (11,2%). За ними следуют Ленинградская (5,9%), Калининградская (5,7%) и Московская (5,5%) области.