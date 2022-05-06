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Мэр Новосибирска назвал точную дату завершения отопительного сезона в городе

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Анатолий Локоть уже подписал соответствующее постановление.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал дату прекращения отопительного сезона. Градоначальник уже подписал соответствующее постановление. В ходе пресс-конференции он сообщил, что отапливание зданий в Новосибирске закончится 11 мая — благодаря наступающей стабильно теплой погоде.

Кроме того, Локоть проинформировал о начале испытаний тепловых сетей для выявления недостатков и их ликвидации.

Что касается региона в целом, то отключение от тепла планируется также к 11 мая, пока это произошло лишь в части Тогучинского и в Купинском районах области.

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