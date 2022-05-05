Анатолий Локоть рассказал, когда в Новосибирске уберут мусор

Сроки завершения глобальной уборки мусора в Новосибирске перенесли. Как заявил мэр Анатолий Локоть, мусор после субботника, а также тот, что скопился в проблемных районах во время забастовки работников компании «ЭкоТранс-Н», должны убрать до праздников.

«Убрать мусор после субботника и санитарных дней и вывести его — задача управляющих компаний (УК). Но, видимо, мусор продолжает накапливаться. Мы продолжаем приводить город в порядок к 9 мая, поэтому обязанность глав районов администраций отработать с УК вопрос до праздничных дней» и вывести все накопившиеся «черные мешки», — заявил мэр Новосибирска 5 мая на пресс-конференции.

Градоначальник отметил, в проблемных районах (Октябрьском и Дзержинском) работает «Спецавтохозяйство», которое занимается вывозом мусора, накопившимся в период забастовки перевозчиков мусора. Проблему также должны решить к Дню Победы.