Лабораторный корпус новосибирского «Вектора» реконструируют за 2 миллиарда

Компания «СпецТрансСтрой», которая также строит станцию метро «Спортивная», стала победителем аукционов на выполнение строительно-монтажных работ и реконструкцию лабораторного корпуса ГНЦ ВБ «Вектор».

Запланирована реконструкция четырехэтажного корпуса №6а, необходимо возвести эстакаду для трубопровода, построить новые здания и разместить в них технологическое оборудование.

Площадь здания после реконструкции составит 9331,32 кв. м, площадь застройки — 2448,4 кв. м. Завершить работы «СпецТрансСтрой» должен до конца 2024 года. Стоимость контракта — 2 миллиарда рублей.