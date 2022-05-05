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На улице Сибревкома в Новосибирске стартовал ремонт аварийного моста

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Работы обойдутся в 50 миллионов рублей.

В Новосибирске начали ремонтировать аварийный пешеходный мост на улице Сибревкома, недалеко от жилого комплекса «Флотилия». На работы выделено 50 миллионов рублей.

Конкурс на поиск подрядчика для работ был объявлен в сентябре прошлого года. В 2020 году прокуратура обязала власти провести ремонт переправы, так как она была аварийной с 2015 года. Дальнейшая эксплуатация была опасной для пешеходов.

В ходе ремонта на мосту восстановят железобетонные элементы, очистят от коррозиции арматуру. Кроме того, будет уложен новый асфальт и смонтировано освещение.

Подрядчиком работ стала компания «Сибстрой». Работы планируется закончить до 15 октября 2022 года.

Фото: 2ГИС

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