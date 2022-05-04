Губернатор Новосибирской области потребовал жестко контролировать график вывоза ТКО

За прошедшую неделю в Новосибирске наметилась положительная динамика по ситуации с вывозом мусора. Об этом губернатору в рамках оперативного совещания доложили министр ЖКХ и энергетики Денис Архипов и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Глава региона поручил профильному министерству тщательно фиксировать все нарушения графиков вывоза твердых коммунальных отходов. «Все сроки, которые давались на исправление ситуации, прошли», − подчеркнул Андрей Травников.

Визуальный контроль, который проводит министерство ЖКХ и энергетики региона, подтверждает улучшения. Остаются проблемы по отдельным площадкам сбора ТКО и маршрутам вывоза в Октябрьском, Дзержинском и Ленинском районах Новосибирска. Проблема будет решена за счет усиления специальных служб техникой. «Ситуация с вывозом мусора находится на контроле», − отметил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Денис Архипов.

