Посещение ботанического сада в Академгородке перестало быть бесплатным

За входной билет для взрослого придется заплатить 50 рублей, для ребенка от 5 до 16 лет – 30 рублей. Платным стал и въезд на территорию. За въезд автомобиля нужно выложить 250 рублей, за микроавтобус – 500, а за автобус или свадебный лимузин – 1000 рублей. Экскурсии оплачиваются отдельно.

Цены установлены приказом директора Ботсада Виктора Чепиноги «в целях экологического просвещения населения, развития экотуризма, укрепления материально-технической базы», уточняет сайт «Родные берега».

По информации издания, впервые платный вход и въезд был введен в мае 2016 года предыдущим директором Ботсада Евгением Банаевым. Тогда со взрослых стали брать 25 рублей, а с детей — по 10. Нововведения посетителям не понравились и в мае 2016 года граждане опротестовали приказ директора Ботсада через районную прокуратуру. В итоге прокурор района вынес директору «представление об устранении выявленных нарушений», потребовав «привлечь виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности».