Когда в новосибирских квартирах отключат батареи?

Отопительный сезон в Новосибирской области планируют закончить после 11 мая. Об этом в ходе оперативного совещания в региональном правительстве 4 мая сообщил министр ЖКХ и энергетики области Денис Архипов.

Отметим, что подачу тепла уже завершили в Купинском районе и в части Тогучинского.

«В большей части районов и городских округов планируется завершение 11 мая. Остатки угля достаточны для завершения сезона», — прокомментировал господин Архипов.

Напомним, что для окончания отопительного сезона необходимо, чтобы среднесуточная температура наружного воздуха держалась выше +8 градусов в течение пяти дней.