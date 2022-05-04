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Когда в новосибирских квартирах отключат батареи?

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Министр ЖКХ и энергетики региона сообщил ориентировочную дату завершения отопительного сезона.

Отопительный сезон в Новосибирской области планируют закончить после 11 мая. Об этом в ходе оперативного совещания в региональном правительстве 4 мая сообщил министр ЖКХ и энергетики области Денис Архипов.

Отметим, что подачу тепла уже завершили в Купинском районе и в части Тогучинского.

«В большей части районов и городских округов планируется завершение 11 мая. Остатки угля достаточны для завершения сезона», — прокомментировал господин Архипов.

Напомним, что для окончания отопительного сезона необходимо, чтобы среднесуточная температура наружного воздуха держалась выше +8 градусов в течение пяти дней.

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