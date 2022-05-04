Как долго будет закрыт новосибирский магазин IKEA?

Магазин шведской компании IKEA в Новосибирске будет закрыт до 31 августа этого года. Об этом сообщается в группе «Профсоюз IKEA» в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с невозможностью в ближайшее время наладить бесперебойные поставки для полноценного функционирования торговой деятельности компании текущая работа магазинов/студий в режиме "за закрытыми дверями" пролонгируется до 31 августа», — сказано в публикации.

В местном отделении профсоюза работников IKEA подтвердили данную информацию.

Напомним, что в начале марта IKEA временно закрыла магазины в России из-за ситуации на Украине. Сотрудникам сохранили зарплату и льготы на период простоя. По данным министерства труда и социального развития Новосибирской, сначала в простое находилось 536 работников местной IKEA, но затем уведомление о простое было отозвано.

Фото: 2ГИС