В Новосибирске начал курсировать разукрашенный 13-й трамвай

Центральная деталь его оформления — надпись «Дух Сибири».
По 13-му маршруту с 3 мая ходит необычный трамвай, расписанный в сибирском стиле. Художники изобразили на вагоне птиц, медведя и большую надпись «Дух Сибири» Такой оригинальный вид транспорта, по мнению авторов, подчеркнет самобытность нашего региона.
По словам координаторов проекта, необычный трамвай ввели на линию в качестве бюджетного варианта экскурсионного транспорта. В будущем его оснастят аудиогидом.
«QR-код на аудиогид в ближайшие пару недель появится в трамвае, так как размещение наклейки в салоне требует дополнительного согласования с департаментом транспорта, — рассказала НГС координатор проекта Татьяна Шамраева. — Вопрос в процессе решения».
Фото: vk.com/tram_nsk
Комментарии (0)