В Новосибирске начал курсировать разукрашенный 13-й трамвай

По словам координаторов проекта, необычный трамвай ввели на линию в качестве бюджетного варианта экскурсионного транспорта. В будущем его оснастят аудиогидом.

«QR-код на аудиогид в ближайшие пару недель появится в трамвае, так как размещение наклейки в салоне требует дополнительного согласования с департаментом транспорта, — рассказала НГС координатор проекта Татьяна Шамраева. — Вопрос в процессе решения».

Фото: vk.com/tram_nsk