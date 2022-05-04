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В Новосибирске начал курсировать разукрашенный 13-й трамвай

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Центральная деталь его оформления — надпись «Дух Сибири».

По 13-му маршруту с 3 мая ходит необычный трамвай, расписанный в сибирском стиле. Художники изобразили на вагоне птиц, медведя и большую надпись «Дух Сибири» Такой оригинальный вид транспорта, по мнению авторов, подчеркнет самобытность нашего региона.

По словам координаторов проекта, необычный трамвай ввели на линию в качестве бюджетного варианта экскурсионного транспорта. В будущем его оснастят аудиогидом.

«QR-код на аудиогид в ближайшие пару недель появится в трамвае, так как размещение наклейки в салоне требует дополнительного согласования с департаментом транспорта, — рассказала НГС координатор проекта Татьяна Шамраева. — Вопрос в процессе решения».

Фото: vk.com/tram_nsk

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