Улицу Островского в Новосибирске перекроют до конца сентября

Из-за капитального ремонта теплосетей в Новосибирске перекроют улицу Николая Островского. Ограничения будут действовать с 15 мая по 30 сентября, сообщили в мэрии Новосибирска.

Этим летом планируют капитально отремонтировать многие тепловые сети. Из-за ремонтных работ движение на улицах города ограничат. Так, с 15 мая по 30 сентября будет перекрыта улица Николая Островского. Движение автотранспорта будет запрещено на участке между домом № 144Б и пересечением с улицей Селезнева.

Затем коммунальщики сузят проезжую часть на четыре метра, чтобы ограничить движение между домами № 144Б и № 152 на улице Островского с 17 июня по 7 июля.

С 8 июля по 30 сентября будет перекрыто движение на улице Островского от пересечения с улицей Селезнева до дома № 166.