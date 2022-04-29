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В мэрии Новосибирска теперь печатают документы на черновиках?

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Такое заявление сделала депутат горсовета Хельга Пирогова.

Депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова сообщила, на одной стороне бумаги было напечатано официальное обращение к депутату, на другой — старый использованный документ. Она считает, что так печатать документы стали для экономии средств на фоне сложной экономической ситуации.

«Я это заметила только сегодня, это было первое письмо, которое прислали в таком формате. Это отрадно с точки зрения экологии, так как мы давно обсуждали это в Совете депутатов», — сказала госпожа Пирогова НГС.

Пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов в беседе с HГC отметил, что напечатанные на черновиках документы не видел. Однако он сделал предположение, что в целях экономии бумаги напечатаны были рабочие документы, не имеющие юридической силы.

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