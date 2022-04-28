В новосибирских магазинах подешевели гречка, сахар и соль

По информации министерства промышленности, торговли и предпринимательства Новосибирской области, в регионе зафиксировано снижение цен на некоторые продовольственные товары. В их числе гречневая крупа, соль и сахар-песок. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

Кроме того, цены снизились на репчатый лук и капусту. При условии отсутствия поставок, товарные запасы продовольственных товаров в среднем составляют 17 дней, по группам бакалейных товаров – 25 дней. На сегодняшний день в розничных сетях также не наблюдается дефицита средств бытовой химии и предметов личной гигиены.

«Важно отметить, что в Новосибирской области хорошо развита система хранения и дистрибуции товаров. Практически все крупные торговые сети имеют собственные оптово-распределительные центры, в конце прошлого года начала свою работу площадка «РусАгроМаркет». К концу 2024 года планируется запуск второй очереди проекта, таким образом создастся современный продовольственный кластер», – отметил и.о. министра промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Максим Останин.

В Новосибирской области продолжается работа «горячей линии» минпромторга, на которую жители области могут направить обращение по вопросам наличия товаров в магазинах. Заявки принимаются по номеру 8 (383) 238-61-82.