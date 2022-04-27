В Новосибирской области открылась стратегическая конференция «Импортонезависимость»

Ключевые вопросы технологического и цифрового суверенитета России обсуждают участники I Стратегической конференции «Импортонезависимость» – площадки для диалога власти, науки, промышленности, бизнеса и экспертного сообщества. Мероприятие стартовало 27 апреля при поддержке Минцифры России и правительства Новосибирской области. Участие в конференции принимают свыше 300 человек из более чем 70 регионов России. Среди них – IT-руководители, первые лица федеральных органов власти, отвечающих за цифровизацию, представители промышленности, научного и экспертного сообщества.

Конференцию открыл первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов, который подчеркнул важность разработки и внедрения качественных технологических решений во все ключевые промышленные и экономические отрасли нашей страны.