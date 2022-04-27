18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Новосибирской области открылась стратегическая конференция «Импортонезависимость»

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

Первый замгубернатора Юрий Петухов подчеркнул, что в сегодняшних реалиях особенно важно создавать импортонезависимые решения.

Ключевые вопросы технологического и цифрового суверенитета России обсуждают участники I Стратегической конференции «Импортонезависимость» – площадки для диалога власти, науки, промышленности, бизнеса и экспертного сообщества. Мероприятие стартовало 27 апреля при поддержке Минцифры России и правительства Новосибирской области. Участие в конференции принимают свыше 300 человек из более чем 70 регионов России. Среди них – IT-руководители, первые лица федеральных органов власти, отвечающих за цифровизацию, представители промышленности, научного и экспертного сообщества.

Конференцию открыл первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов, который подчеркнул важность разработки и внедрения качественных технологических решений во все ключевые промышленные и экономические отрасли нашей страны.

«Новосибирская область исторически обладает мощным потенциалом, в том числе – в цифровой отрасли и индустрии информационных технологий. Вопросы, которые будут обсуждаться на конференции, касаются ключевых направлений развития нашей страны, создания импортонезависимых решений, которые будут востребованы и на региональном, и на федеральном уровнях. Желаю эффективной и продуктивной работы», – обратился к участникам конференции Юрий Петухов.

Также участников конференции поприветствовали научный руководитель мероприятия, советник министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алан Салбиев, министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь, заместитель руководителя департамента информационных систем Министерства обороны РФ Николай Лишин, заместитель директора департамента координации программ и проектов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Юрий Зарубин.

Тематика конференции раскрывается тремя секциями – «Технологии», «Наука» и «Методология». В форматах круглых столов, дискуссий и лекций участники охватят все ключевые вопросы импортонезависимости – цифровые платформы, связь, перспективные исследования, технологические и индустриальные парки, логистика, информационная и общественная безопасность, регуляторика, поддержка IT-отрасли и IT-команд, государственно-частное партнерство и многое другое.

Одним из знаковых событий конференции станет работа Инновационного пространства Сибири, где 20 команд-стартапов представят свои проекты, ориентированные на практическое применение и разработку перспективных решений. Лучшие проекты получат сопровождение и дальнейшую поддержку, в том числе – от Минцифры России. Кроме того, на конференции работает выставка технологических решений. Итоги мероприятия будут подведены на пленарном заседании «Россия сосредотачивается».

Конференция позволит сформировать стратегии по обеспечению подлинного суверенитета Российской Федерации в сфере технологий и цифрового развития. Участники представят экспертному сообществу свои наиболее яркие технологические инициативы, а также из первых рук узнают актуальные запросы представителей органов власти к цифровому бизнесу.

С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте конференции.

Фото: архивы пресс-служб

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: