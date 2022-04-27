В Новосибирской области открылась стратегическая конференция «Импортонезависимость»

Первый замгубернатора Юрий Петухов подчеркнул, что в сегодняшних реалиях особенно важно создавать импортонезависимые решения.
Ключевые вопросы технологического и цифрового суверенитета России обсуждают участники I Стратегической конференции «Импортонезависимость» – площадки для диалога власти, науки, промышленности, бизнеса и экспертного сообщества. Мероприятие стартовало 27 апреля при поддержке Минцифры России и правительства Новосибирской области. Участие в конференции принимают свыше 300 человек из более чем 70 регионов России. Среди них – IT-руководители, первые лица федеральных органов власти, отвечающих за цифровизацию, представители промышленности, научного и экспертного сообщества.
Конференцию открыл первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов, который подчеркнул важность разработки и внедрения качественных технологических решений во все ключевые промышленные и экономические отрасли нашей страны.
«Новосибирская область исторически обладает мощным потенциалом, в том числе – в цифровой отрасли и индустрии информационных технологий. Вопросы, которые будут обсуждаться на конференции, касаются ключевых направлений развития нашей страны, создания импортонезависимых решений, которые будут востребованы и на региональном, и на федеральном уровнях. Желаю эффективной и продуктивной работы», – обратился к участникам конференции Юрий Петухов.
Также участников конференции поприветствовали научный руководитель мероприятия, советник министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алан Салбиев, министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь, заместитель руководителя департамента информационных систем Министерства обороны РФ Николай Лишин, заместитель директора департамента координации программ и проектов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Юрий Зарубин.
Тематика конференции раскрывается тремя секциями – «Технологии», «Наука» и «Методология». В форматах круглых столов, дискуссий и лекций участники охватят все ключевые вопросы импортонезависимости – цифровые платформы, связь, перспективные исследования, технологические и индустриальные парки, логистика, информационная и общественная безопасность, регуляторика, поддержка IT-отрасли и IT-команд, государственно-частное партнерство и многое другое.
Одним из знаковых событий конференции станет работа Инновационного пространства Сибири, где 20 команд-стартапов представят свои проекты, ориентированные на практическое применение и разработку перспективных решений. Лучшие проекты получат сопровождение и дальнейшую поддержку, в том числе – от Минцифры России. Кроме того, на конференции работает выставка технологических решений. Итоги мероприятия будут подведены на пленарном заседании «Россия сосредотачивается».
Конференция позволит сформировать стратегии по обеспечению подлинного суверенитета Российской Федерации в сфере технологий и цифрового развития. Участники представят экспертному сообществу свои наиболее яркие технологические инициативы, а также из первых рук узнают актуальные запросы представителей органов власти к цифровому бизнесу.
С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте конференции.
Фото: архивы пресс-служб
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