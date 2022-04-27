Шесть новосибирских мостов приведут в порядок в рамках напцроекта

Повысить надежность и безопасность мостовых сооружений в шести районах Новосибирской области в 2022 году помогут работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.

«Реализация программы приведения в нормативное состояние искусственных сооружений в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» нацпроекта «Безопасные качественные дороги» позволит значительно повысить уровень надежности и безопасности мостовых сооружений», – сказал министр.



Господин отметил сообщил, что в текущем году запланированы работы на восьми объектах, при этом шесть мостов будут сданы в эксплуатацию до конца года – это мосты в Новосибирском, Чулымском, Колыванском, Венгеровском, Куйбышевском, Коченевском районах. В 2023 году приведут в порядок четыре мостовых перехода.



Как уточнили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, ежегодно специалистами ГКУ НСО ТУАД проводится осенний и весенний осмотры мостовых сооружений, уточняется фактическое состояние мостов.