Здание Центрального универмага в Новосибирске отремонтируют за 9 миллионов

Объявлен электронный аукцион на ремонт здания Центрального универмага на Красном проспекте, 25 в Новосибирске. Из регионального бюджета региона на работы выделили 9,087 млн рублей, сказано на сайте госзакупок.

В документах отмечается, что подрядчику необходимо убрать трещины на стенах и потолке, заменить окна и двери, обустроить фундамент насосной станции в подвале, восстановить исторический рисунок полов на лестничных клетках и исторический рисунок паркета в коридорах. Уточним, что на время работ здание закрывать не планируют. Ремонт будет проводиться в четыре этапа: они продлятся с даты заключения контракта по 29 сентября 2022 года.

Здание построено в стиле конструктивизма в период с 1926 по 1928 год. На первом этаже находились универмаг и кафе, на втором — торговый зал, банк, ресторан и служебные помещения, а на третьем и четвертом размещалась Центральная гостиница.

Фото: 2ГИС